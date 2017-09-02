В первую субботу осени на Алтае прогнозируют до +25

В крае ожидают переменную облачность, ночью без осадков. Днем в северных и восточных районах буде дождь и гроза. В утренние часы местами туман. Ветер западный 3-8 м/с с усилением днем до 10-15 м/с.Температура воздуха: ночью плюс 9-14 градусов, при прояснении до плюс 4. Днем плюс 20-25 градусов.

В Барнауле: переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь, возможна гроза. Ветер западный 3-8 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха: ночью плюс 9-11, днем плюс 20-22 градуса.

В Алтайском крае в период со 2 по 4 сентября в большинстве районов сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), в Угловском районе 3 и 4 сентября ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).