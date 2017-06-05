В Петербурге избили актера из "Улиц разбитых фонарей"

Актер Геннадий Свирь обратился в полицию Санкт-Петербурга и заявил, что его избил и ограбил неизвестный, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на проспекте Передовиков. По словам Свиря, он увидел, как мужчина справляет нужду возле подъезда. Актер сделал ему замечание, после чего между ними произошла перепалка. Неизвестный ударил Свиря в голову, и тот потерял сознание. Когда артист очнулся, то обнаружил, что у него пропал травматический пистолет "Оса".
Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
Свирь снимался в таких сериалах, как "Улицы разбитых фонарей-9", "Литейный" и "Морские дьяволы-3", а также в фильмах "Из ада в ад", "Икорный барон", "Зал ожидания", "Перекресток", "Ты у меня одна" и "Все будет хорошо".
В апреле неизвестный брызнул в лицо актеру Театра содружества артистов драмы из газового баллончика. Инцидент произошел в московском Северном Бутово, актер получил химический ожог глаз и был доставлен в больницу, пишет Lenta.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.