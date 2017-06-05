В Петербурге избили актера из "Улиц разбитых фонарей"

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Сегодня, 18:02.
Происшествия

Актер Геннадий Свирь обратился в полицию Санкт-Петербурга и заявил, что его избил и ограбил неизвестный, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кулак, удар.
Кулак, удар. Фото: СС0.

Инцидент произошел на проспекте Передовиков. По словам Свиря, он увидел, как мужчина справляет нужду возле подъезда. Актер сделал ему замечание, после чего между ними произошла перепалка. Неизвестный ударил Свиря в голову, и тот потерял сознание. Когда артист очнулся, то обнаружил, что у него пропал травматический пистолет "Оса".

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Свирь снимался в таких сериалах, как "Улицы разбитых фонарей-9", "Литейный" и "Морские дьяволы-3", а также в фильмах "Из ада в ад", "Икорный барон", "Зал ожидания", "Перекресток", "Ты у меня одна" и "Все будет хорошо".

В апреле неизвестный брызнул в лицо актеру Театра содружества артистов драмы из газового баллончика. Инцидент произошел в московском Северном Бутово, актер получил химический ожог глаз и был доставлен в больницу, пишет Lenta.ru.

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