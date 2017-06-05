В Петербурге избили актера из "Улиц разбитых фонарей"

Инцидент произошел на проспекте Передовиков. По словам Свиря, он увидел, как мужчина справляет нужду возле подъезда. Актер сделал ему замечание, после чего между ними произошла перепалка. Неизвестный ударил Свиря в голову, и тот потерял сознание. Когда артист очнулся, то обнаружил, что у него пропал травматический пистолет "Оса".

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Свирь снимался в таких сериалах, как "Улицы разбитых фонарей-9", "Литейный" и "Морские дьяволы-3", а также в фильмах "Из ада в ад", "Икорный барон", "Зал ожидания", "Перекресток", "Ты у меня одна" и "Все будет хорошо".

В апреле неизвестный брызнул в лицо актеру Театра содружества артистов драмы из газового баллончика. Инцидент произошел в московском Северном Бутово, актер получил химический ожог глаз и был доставлен в больницу, пишет Lenta.ru.