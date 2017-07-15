В Петербурге люди по три часа стоят в очереди к мощам Николая Чудотворца

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию, сообщает РИА Новости. С 21 мая по 12 июля они находились в храме Христа Спасителя в Москве. 13 июля мощи доставили в Петербург и выставили для поклонения в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры до 28 июля.

В настоящий момент начало очереди на поклонение мощам святителя Николая Чудотворца находится в конце Тележной улицы.