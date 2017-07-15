В Петербурге люди по три часа стоят в очереди к мощам Николая Чудотворца

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Сегодня, 18:11.
Жизнь

В очереди к мощам Николая Чудотворца в Петербурге люди отстаивают по три часа. Об этом сообщает официальный сайт принесения святыни.

Владимир Путин приложился к мощам Николая Чудотворца. 24 мая 2017 года.
Владимир Путин приложился к мощам Николая Чудотворца. 24 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию, сообщает РИА Новости. С 21 мая по 12 июля они находились в храме Христа Спасителя в Москве. 13 июля мощи доставили в Петербург и выставили для поклонения в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры до 28 июля.

В настоящий момент начало очереди на поклонение мощам святителя Николая Чудотворца находится в конце Тележной улицы.

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