В Петербурге теплоход со свадьбой врезался в опору моста

Прогулочный теплоход со свадьбой на борту врезался в опору моста Ломоносова через реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. Двое пассажиров госпитализированы в городскую больницу, сообщает "Фонтанка".
Сигнал о водном происшествии поступил в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела накануне после 22.00.
На борту теплохода играли свадьбу компания примерно из 35 человек. 33-летняя невеста и пожилая женщина доставлены в больницу. Есть информация, что новобрачная находится в положении.
"По предварительной информации, причиной столкновения стал отказ рулевого управления", — заявила транспортная полиция о начале проверки, пишет znak.com.
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