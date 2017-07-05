В Петербурге теплоход со свадьбой врезался в опору моста

Сигнал о водном происшествии поступил в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела накануне после 22.00.

На борту теплохода играли свадьбу компания примерно из 35 человек. 33-летняя невеста и пожилая женщина доставлены в больницу. Есть информация, что новобрачная находится в положении.

"По предварительной информации, причиной столкновения стал отказ рулевого управления", — заявила транспортная полиция о начале проверки, пишет znak.com.