В Петербурге во время домашних родов погиб младенец

В Московском районе Санкт-Петербурга погиб новорожденный ребенок, сообщает АН "Оперативное прикрытие".
Тело обнаружено 27 июля около 07.00. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.
По предварительным данным, 28-летняя петербурженка решила рожать дома. Однако это привело к гибели мальчика.
Следователи проверяют обстоятельства трагедии, пишет "Росбалт".
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