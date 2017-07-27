В Петербурге во время домашних родов погиб младенец

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Сегодня, 18:35.
Происшествия

В Московском районе Санкт-Петербурга погиб новорожденный ребенок, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Младенец. Ребенок.
Младенец. Ребенок. Фото: СС0.

Тело обнаружено 27 июля около 07.00. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.

По предварительным данным, 28-летняя петербурженка решила рожать дома. Однако это привело к гибели мальчика.

Следователи проверяют обстоятельства трагедии, пишет "Росбалт".

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