В ПФР подсчитали пенсию Аллы Пугачевой и пообещали повысить выплаты

"Пенсия у Аллы Борисовны не три тысячи рублей и не 10 тысяч, а больше с учетом ее трудового стажа", — цитируют "Дни.ру" начальника Департамента общественных связей и взаимодействия со СМИ Пенсионного фонда.

По его словам, после окончания трудовой деятельности певице как заслуженному деятелю культуры назначат особую социальную выплату, и размер средств, которые она будет получать от пенсионного фонда, удвоится. Также будет учтен ее орден "За заслуги перед Отечеством" трех степеней. По словам специалиста, награждение хотя бы двумя такими орденами дает право на дополнительное материальное обеспечение в размере 330% от социальной пенсии.

Также в ПФР указали на то, что у Пугачевой растут дети, и она может оформить материнский капитал, если еще этого не сделала: "Мы рады в любой момент выписать ей сертификат". В 2017 году его размер составляет 492 348 рублей, которые можно потратить на улучшение жилищных условий, оплату образования либо использовать для увеличения накопительной пенсии, пишет ura.ru.

Между тем эстрадный певец Иосиф Кобзон назвал враньем информацию о скудной пенсии знаменитой певицы Аллы Пугачевой.

Кобзон считает, что прима советской и российской эстрады не может получать всего 17 тысяч с учетом доплат за звание "народная артистка СССР", а также с учетом выплатами ей, как ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС. "Вранье. В советские годы у нас была тарификация, когда каждого артиста по категориям оценивала спецкомиссия. Ставки распределялись соответствующим образом", — приводит слова депутата Госдумы и народного артиста СССР портал Dni.ru.

Кобзон уточнил, что в прежние времена Пугачева была очень популярна, но за выступление на стадионе получала всего 62 рубля 50 копеек. "Еще, правда, существовали, какие-то небольшие надбавки за мастерство и звание", — добавляет он.

Сам депутат Госдумы признался, что его пенсия составляет 52 тысячи рублей.

Ранее Алла Пугачева посетовала на мизерную пенсию на свадьбе своего внука Никиты Преснякова: Пенсия у меня маленькая, но год еще протяну".