В платежной системе Сбербанка произошел масштабный сбой по всей стране

31 июля июля у клиентов Сбербанка возникли проблемы с проведением операций с помощью системы "Сбербанк Онлайн" и банковских карт, сообщает РБК.
Пользователи жаловались на невозможность провести платежи по картам и осуществить онлайн-платежи.
Проблемы наблюдались в разных регионах страны: Башкирии, Тверской, Иркутской, Амурской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, Краснодарском, Алтайском, Красноярском краях.
В пресс-службе Сбербанка РБК признали наличие сбоя, указав, что в настоящее время неполадки устранены.
"Сегодня утром у некоторых клиентов могли наблюдаться временные затруднения при использовании банковских карт. Сейчас обслуживание ведется в обычном режиме", — сообщил собеседник агентства.
О причинах сбоя в Сбербанке не сообщили.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.