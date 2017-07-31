В платежной системе Сбербанка произошел масштабный сбой по всей стране

Пользователи жаловались на невозможность провести платежи по картам и осуществить онлайн-платежи.



Проблемы наблюдались в разных регионах страны: Башкирии, Тверской, Иркутской, Амурской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, Краснодарском, Алтайском, Красноярском краях.

В пресс-службе Сбербанка РБК признали наличие сбоя, указав, что в настоящее время неполадки устранены.



"Сегодня утром у некоторых клиентов могли наблюдаться временные затруднения при использовании банковских карт. Сейчас обслуживание ведется в обычном режиме", — сообщил собеседник агентства.



О причинах сбоя в Сбербанке не сообщили.