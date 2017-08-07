В Подмосковье фермеры назвали головку сыра в честь Путина

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Сегодня, 18:17.
Жизнь

В подмосковной Истре прошел фермерский фестиваль, посвященный вводу в России продовольственного эмбарго в ответ на санкции ЕС и США.

Сыр.
Сыр. Фото: СС0.

Во время фестиваля один из его участников продемонстрировал головку сыра, которая названа в честь Владимира Путина, пишет polit.ru.

Ранее глава государства побывал на рыбалке в Туве и Республике Алтай.

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