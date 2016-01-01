В Подмосковье "вор в законе" попался на краже спиртного

В Подмосковье задержаны с поличным двое ранее судимых местных жителей в возрасте 39 и 34 лет, подозреваемых в совершении квартирной кражи.
Один из них является так называемым "вором в законе", именуемым "Бесо Руставский", сообщает региональный главк МВД.
"Установлено, что злоумышленники, повредив замки входной двери, проникли в квартиру 75-летней местной жительницы, расположенную в одном из домов на ул. Ильинское шоссе, откуда похитили денежные средства, часы и бутылку спиртного, однако покинуть место преступления не успели, так как были задержаны сотрудниками полиции", — сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
При личном досмотре у мужчин обнаружены и изъяты вещи принадлежащие потерпевшей, а также набор инструментов для отпирания замков.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Злоумышленников заключили под стражу.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление причастности задержанных к совершению преступлений и правонарушений на территории Московской области, пишет "Росбалт".
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