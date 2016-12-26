В Подмосковье женщина столкнула из окна 15-го этажа семилетнего сына

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Сегодня, 10:14.
Происшествия

34-летняя женщина в подмосковных Мытищах вытолкнула собственного сына из окна 15-го этажа, сообщает РИА Новости. От полученных травм мальчик скончался.

Ребенок у окна.
Ребенок у окна. Фото: Edmund Nigel Gall / photo on flickr / CC BY-SA.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Женщину задержали и теперь она ждет решение суда о заключении под стражу.

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