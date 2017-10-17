В поезде "Чита-Москва" пассажир изнасиловал 6-летнюю девочку

На Урале арестован 55-летний пассажир поезда "Чита-Москва", подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней.
Как рассказали в Следкоме, около пяти часов вечера 13 октября житель города Сухой Лог между станциями Тюмень и Талица в купе вагона поезда приставал к маленькой девочке, совершив с нею "иные действий сексуального характера". Следствие считает, что в силу возраста, девочка была в беспомощном состоянии.
Подозреваемого заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение. Отобраны образцы для сравнительного исследования и проверки по базам данных. Назначен комплекс судебных медицинских экспертиз.
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