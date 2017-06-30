В последний день июня на Алтае прогнозируют тихую жару

В последний день июня на Алтае прогнозируют жару при относительном затишье. Лишь по югу края местами ожидаются дожди и грозы. Наиболее жаркими 30 июня окажутся Шелаболихинский и Целинный районы.

Погода в Алтайском крае Переменная облачность, в отдельных районах дождь, гроза, град, в предгорных районах местами сильный дождь.

Ветер южный 4-9 м/с с усилением до 14 м/с, при грозе местами порывы до 15-20 м/с.

Температура днём +27 … +32, в предгорьях +22 … +27. Погода в Барнауле Переменная облачность, без осадков.

Ветер южный 5-10 м/с.

Температура днём +27 … +29. Погода в Республике Алтай Переменная облачность, в большинстве районов небольшие и умеренные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град.

Ветер юго-западный 3-8 м/с, при грозах усиление до 17 м/с.

Температура днём +20…+25, местами до +30.