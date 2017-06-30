В последний день июня на Алтае прогнозируют тихую жару

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Жизнь

В последний день июня на Алтае прогнозируют жару при относительном затишье. Лишь по югу края местами ожидаются дожди и грозы. Наиболее жаркими 30 июня окажутся Шелаболихинский и Целинный районы. 

Подсолнухи. Девушка. Солнце. Лето.
Подсолнухи. Девушка. Солнце. Лето. Фото: СС0.

Погода в Алтайском крае

  • Переменная облачность, в отдельных районах дождь, гроза, град, в предгорных районах местами сильный дождь.
  • Ветер южный 4-9 м/с с усилением до 14 м/с, при грозе местами порывы до 15-20 м/с. 
  • Температура днём +27 … +32, в предгорьях +22 … +27.

Погода в Барнауле

  • Переменная облачность, без осадков.
  • Ветер южный 5-10 м/с. 
  • Температура днём +27 … +29. 

Погода в Республике Алтай

  • Переменная облачность, в большинстве районов небольшие и умеренные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град.
  • Ветер юго-западный  3-8 м/с, при грозах усиление до 17 м/с.
  • Температура днём +20…+25, местами до +30.
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