В последний день лета на Алтае будет до +29°С

31 августа в Алтайском крае и Республике Алтай будет тепло и солнечно. Столбики термометров поднимутся до +29°С. При этом будет довольно ветрено.
Погода на 31 августа
В Алтайском крае:
- переменная облачность, днем в северных районах дождь, гроза. Утром местами туман;
- ветер северо-западный, ночью 3-8 м/с с усилением до 13 м/с, днем 5-10 м/с с усилением до 15 м/с;
- температура днем +19...+24°С, в южных районах до +29°С.
В Барнауле:
- переменная облачность, ночью без осадков, в конце дня возможен дождь. Утром местами туман;
- ветер северо-западный, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с;
- температура воздуха днем +22...+24°С.
В Республике Алтай:
- переменная облачность, в отдельных районах небольшой дождь, гроза, в утренние часы местами туман;
- ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с;
- температура днем +22…+27 °С, местами +17…+22 °С.
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