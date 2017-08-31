В последний день лета на Алтае будет до +29°С

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Жизнь

31 августа в Алтайском крае и Республике Алтай будет тепло и солнечно. Столбики термометров поднимутся до +29°С. При этом будет довольно ветрено.

Подсолнухи. Девушка. Солнце. Лето.
Подсолнухи. Девушка. Солнце. Лето. Фото: СС0.

Погода на 31 августа

В Алтайском крае:

  • переменная облачность, днем в северных районах дождь, гроза. Утром местами туман;
  • ветер северо-западный, ночью 3-8 м/с с усилением до 13 м/с, днем 5-10 м/с с усилением до 15 м/с;
  • температура днем +19...+24°С, в южных районах до +29°С.                                                                  

В Барнауле:

  • переменная облачность, ночью без осадков, в конце дня возможен дождь. Утром местами туман;
  • ветер северо-западный, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с;
  • температура воздуха днем +22...+24°С.

В Республике Алтай:

  • переменная облачность, в отдельных районах небольшой дождь, гроза, в утренние часы местами туман;
  • ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с;
  • температура днем +22…+27 °С, местами +17…+22 °С.
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