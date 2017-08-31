В последний день лета на Алтае будет до +29°С

31 августа в Алтайском крае и Республике Алтай будет тепло и солнечно. Столбики термометров поднимутся до +29°С. При этом будет довольно ветрено.

Погода на 31 августа В Алтайском крае: переменная облачность, днем в северных районах дождь, гроза. Утром местами туман;

ветер северо-западный, ночью 3-8 м/с с усилением до 13 м/с, днем 5-10 м/с с усилением до 15 м/с;

температура днем +19...+24°С, в южных районах до +29°С. В Барнауле: переменная облачность, ночью без осадков, в конце дня возможен дождь. Утром местами туман;

ветер северо-западный, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с;

температура воздуха днем +22...+24°С. В Республике Алтай: переменная облачность, в отдельных районах небольшой дождь, гроза, в утренние часы местами туман;

ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с;

температура днем +22…+27 °С, местами +17…+22 °С.