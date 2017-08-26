В последнюю субботу лета-2017 на Алтае прогнозируют почти +30

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Жизнь

26 августа, в последнюю субботу лета-2017, на Алтае будет жарко, сухо и ясно.

Солнце в лесу.
Солнце в лесу. Фото: СС0.

Погода в Алтайском крае

  • Переменная облачность, днём преимущественно без осадков. Утром туман.
  • Ветер северный, 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с.
  • Температура днём +22 … +27.

Погода в Барнауле

  • Переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром туман.
  • Ветер северный, днём 7-12 м/с.
  • Температура +23 … +25.
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