В последнюю субботу лета-2017 на Алтае прогнозируют почти +30

26 августа, в последнюю субботу лета-2017, на Алтае будет жарко, сухо и ясно.
Погода в Алтайском крае
- Переменная облачность, днём преимущественно без осадков. Утром туман.
- Ветер северный, 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с.
- Температура днём +22 … +27.
Погода в Барнауле
- Переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром туман.
- Ветер северный, днём 7-12 м/с.
- Температура +23 … +25.
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