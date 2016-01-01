В пожаре на барнаульском радиозаводе пострадали сети "МегаФона"

Как сообщили altapress.ru в пресс-службе компании, на территории завода находится базовая станция. Из-за пожара пострадал лишь оптоволоконный кабель, он попросту сгорел. Из-за этого у части горожан чуть не пропала мобильная связь.

Утром специалисты компании оперативно прибыли на место ЧП, перевели потребителей на резервные линии и параллельно увеличили емкость соседних мобильных станций. Из-за этого оператору удалось сохранить сохранить качество связи.

Как уже сообщал altapress.ru, 23 декабря утром случился крупный пожар на барнаульском радиозаводе. Здание, расположенное на пр.Калинина, 15 продолжают тушить до сих пор.

В краевом главке МЧС рассказали, что площадь пожара составляет порядка 1000 квадратных метров. Планировка здания составила большую сложность при тушении — огонь просто "уходил" под полом в другие помещения. Сейчас пожарные поливают из бранспойтов здание снаружи.