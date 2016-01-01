В пожаре на барнаульском радиозаводе пострадали сети "МегаФона"

В пожаре на радиозаводе в Барнауле пострадали сети мобильного оператора "МегаФон". Об этом altapress.ru сообщили в пресс-службе Алтайского регионального отделения оператора.
Как сообщили altapress.ru в пресс-службе компании, на территории завода находится базовая станция. Из-за пожара пострадал лишь оптоволоконный кабель, он попросту сгорел. Из-за этого у части горожан чуть не пропала мобильная связь.
Утром специалисты компании оперативно прибыли на место ЧП, перевели потребителей на резервные линии и параллельно увеличили емкость соседних мобильных станций. Из-за этого оператору удалось сохранить сохранить качество связи.
Как уже сообщал altapress.ru, 23 декабря утром случился крупный пожар на барнаульском радиозаводе. Здание, расположенное на пр.Калинина, 15 продолжают тушить до сих пор.
В краевом главке МЧС рассказали, что площадь пожара составляет порядка 1000 квадратных метров. Планировка здания составила большую сложность при тушении — огонь просто "уходил" под полом в другие помещения. Сейчас пожарные поливают из бранспойтов здание снаружи.
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