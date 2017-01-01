В правительстве края сообщили, когда жители районов получат субсидии в полном объеме

С сокращением размера субсидии на оплату услуг ЖКХ столкнулись жители нескольких районов края, в которых не был утвержден тариф на тепловую энергию. Из-за этого уменьшился стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, на основе которого по формуле рассчитывается субсидия.

В правительстве края утверждают, что проблема коснулась девяти районов, по сведениям источников altapress.ru в АКЗС — восьми (и 18 небольших муниципалитетов). В правительстве края посвятили урегулированию ситуации совещание. И решили вопрос.

Уже в феврале жители региона получат субсидии в полном объеме с доплатой за январь.

В правительстве края также пояснили, что вопрос решен "в рамках действующего законодательства". На основании каких тарифов будет рассчитан стандарт стоимости услуг и, соответственно, субсидии, — не сообщается.