В министерстве финансов решили освободить самозанятых от регистрации ИП

В ней будет закреплено их право не регистрироваться в статусе индивидуальных предпринимателей, сообщает ТАСС.

Трунин пояснил, что речь идет о пилотном налоговом проекте: он предусматривает создание новой категории физических лиц, которым разрешат получать доход без регистрации ИП — при соблюдении ряда специфических особенностей налогового и правового режима.

Заявление прозвучало на форуме "Опоры России", пишет polit.ru.

Министерство юстиции РФ определяет самозанятых граждан как физических лиц, которые самостоятельно ведут "на свой риск направленную на систематическое получение прибыли деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для физических лиц, основанную исключительно на личном трудовом участии, в том числе во время, свободное от исполнения обязанностей по трудовому договору".

С нынешнего года для этой категории физлиц начались двухлетние налоговые каникулы — в случае, если они зарегистрируют свой статус в налоговых органах. Предполагалось, что под него подпадут представители 45 различных профессий, но пока норма распространяется на сиделок, нянь, репетиторов и домработниц.