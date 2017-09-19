В министерстве финансов решили освободить самозанятых от регистрации ИП

Замминистра финансов Илья Трунин сообщил, что ведомство рассчитывает до конца 2017 года завершить разработку концепции налогового регулирования для самозанятых граждан.
В ней будет закреплено их право не регистрироваться в статусе индивидуальных предпринимателей, сообщает ТАСС.
Трунин пояснил, что речь идет о пилотном налоговом проекте: он предусматривает создание новой категории физических лиц, которым разрешат получать доход без регистрации ИП — при соблюдении ряда специфических особенностей налогового и правового режима.
Заявление прозвучало на форуме "Опоры России", пишет polit.ru.
Министерство юстиции РФ определяет самозанятых граждан как физических лиц, которые самостоятельно ведут "на свой риск направленную на систематическое получение прибыли деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для физических лиц, основанную исключительно на личном трудовом участии, в том числе во время, свободное от исполнения обязанностей по трудовому договору".
С нынешнего года для этой категории физлиц начались двухлетние налоговые каникулы — в случае, если они зарегистрируют свой статус в налоговых органах. Предполагалось, что под него подпадут представители 45 различных профессий, но пока норма распространяется на сиделок, нянь, репетиторов и домработниц.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.