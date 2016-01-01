В преддверии Нового года на Алтае будет ветрено и снежно

На территории двух Алтаев, по данным синоптиков, с 30 декабря по 1 января ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, временами сильный снег, метели, кратковременные усиления западного ветра до 15 м/с, местами до 28 м/с.
Погода на 30 декабря:
- в Алтайском крае переменная облачность, в отдельных районах снег, слабая метель, в утренние часы при прояснении изморозь, на дорогах гололедица. Температура днём -6...-11 ?С. Ветер юго-западный, 3-8 м/с с усилением до 13 м/с.
- в Барнауле переменная облачность, временами снег, на дорогах гололедица. Температура днём -7...-9 ?С. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.
- в Республике Алтай переменная облачность, местами небольшой снег, в горах и на перевалах поземки, метели. Температура днём -3...-8 °С, местами -13…18 °С, по юго-востоку до -23 °С. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с, в горах и на перевалах до 22 м/с. В горах лавиноопасно.
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