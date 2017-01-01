В президенты России может баллотироваться женщина

Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия" может отказаться от участия в выборах. Вместо него партия выдвинет в президенты женщину, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в партии. Об рассказали несколько источников в партии, и сам Миронов отметил, что такой вариант не исключен.
Вопрос с выдвижением Миронова будет решен в ближайшие несколько месяцев. "Если я не пойду, то в партии есть много достойных кандидатов", - отметил лидер партии. Сейчас, по информации "Ведомостей" Сергей Миронов думает о выдвижении зампреда Госдумы Ольги Епифановой.
Источники "Ведомостей" также называют среди возможных претендентов депутата Олега Шеина, первого зампреда фракции "Справедливая Россия" Александра Буркова и депутата Валерия Гартунга.
"Внутри партии многие коллеги настаивают на праймериз, есть группа достойных людей, которые отошли в сторону. Но решение не принято, и сейчас допускается все, что угодно", — сказал источник издания.
Из думской оппозиции о решении баллотироваться заявил пока только Владимир Жириновский (ЛДПР). О своем выдвижении пока, как и Миронов, молчит лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
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