В президенты России может баллотироваться женщина

Вопрос с выдвижением Миронова будет решен в ближайшие несколько месяцев. "Если я не пойду, то в партии есть много достойных кандидатов", - отметил лидер партии. Сейчас, по информации "Ведомостей" Сергей Миронов думает о выдвижении зампреда Госдумы Ольги Епифановой.

Источники "Ведомостей" также называют среди возможных претендентов депутата Олега Шеина, первого зампреда фракции "Справедливая Россия" Александра Буркова и депутата Валерия Гартунга.

"Внутри партии многие коллеги настаивают на праймериз, есть группа достойных людей, которые отошли в сторону. Но решение не принято, и сейчас допускается все, что угодно", — сказал источник издания.

Из думской оппозиции о решении баллотироваться заявил пока только Владимир Жириновский (ЛДПР). О своем выдвижении пока, как и Миронов, молчит лидер коммунистов Геннадий Зюганов.