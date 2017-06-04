В пригороде Барнаула отключат электричество

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Сегодня, 16:59.
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С 5 по 9 июня в пригороде Барнаула отключат электроэнергию на срок не более 7,5 часов, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

Лампочка, электричество.
Лампочка, электричество. Фото: СС0.

Это плановое отключение электроэнергии в связи с необходимостью ремонтных и профилактических работ на линиях и подстанциях в пригородных населенных пунктах.

Границы и время отключения - в графике.

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