В пригороде Барнаула отключат свет

9 июня в пригороде Барнаула на несколько часов отключат свет. Это связано с необходимостью ремонта и профилактики на линиях и подстанциях, сообщает "Катунь 24".
С 10.00 до 17.00, света не будет в поселке Власиха в домах с №1 по №13 по улице Тальниковая — там энергетики проведут капремонт электросети. В промзоне поселка Солнечная Поляна сотрудники "Алтайэнерго" расчистят трассу от одной высоковольтной линии к другой — ряд предприятий на этом участке останется без света с 10:00 до 16:00.
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