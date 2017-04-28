В Приморье "рыжий Иванушка" получил травму ребра

У музыканта диагностировали трещину в ребре. Медики прописали ему покой и обезболивающие.

По его словам, на концерте во Владивостоке "Рыжий Иванушка" споткнулся о провод за сценой и упал. Несмотря на боль, певец закончил выступление, а прилетев в Москву обратился в больницу, пишет bfm.ru.

Ранее стало известно о том, что певец Александр Розенбаум во время гастролей в Саратове сломал три ребра и был вынужден отменить концерт в Волгограде.