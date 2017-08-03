В приморской тайге пропали пять туристов

Группа туристов из пяти человек пропала в тайге в Лазовском районе на юго-востоке Приморского края.
Спасатели приступили к поискам людей, сообщает ТАСС.
В МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой оказать содействие в поисках группы из пяти туристов, которая 30 июля вышла в поход из Николаевки Партизанского муниципального района в село Чистоводное Лазовского муниципального района (юго-восток Приморья, около 300 км от Владивостока. К дате выхода к конечной точке похода — 1 августа — группа не вышла.
Район, где пропала группа, представляет собой покрытую тайгой горную местность с небольшим числом населенных пунктов, пишет bfm.ru.
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