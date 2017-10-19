В проект "Единой России" вошли два алтайских театра

Премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий регионам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. Согласно документу, опубликованному 17 октября, Алтайский край получит федеральный транш в размере 3 млн 583 тысяч рублей. Государственные субсидии будут выделены в рамках нового проекта "Единой России" "Театры - детям".
Наталья Кувшинова,
депутат Государственной думы, координатор проекта в регионе:
Высказанную на партийном Форуме весной этого года идею поддержки детских театров получилось вывести на уровень Государственной думы и Правительства РФ. И в скором времени денежные средства будут перечислены субъектам. На мой взгляд, "Театры - детям" - это правильный и очень своевременный федеральный проект. После принятия проектов "Местный дом культуры" и "Театры малых городов" работа над новым направлением говорит о том, что сфера культуры остается в приоритете работы партии. На сегодняшний день только помощь от государства позволит провести ремонт, обновить материально-техническую базу и подготовить новые постановки, так как доходы от продажи билетов не столь велики. Нам нужно стремиться к тому, чтобы поход в театр был самым настоящим праздником для юного зрителя - проектная деятельность, направленная на детскую аудиторию, всегда требует особого внимания.
По ее словам, финансовую помощь в этом году получат два театра – Молодежный театр Алтая и театр кукол "Сказка". Предполагается, что субсидия будет направлена на модернизацию материально-технической базы театров.
Наталья Кувшинова,
депутат Государственной думы, координатор проекта в регионе:
В первых числах ноября в рамках региональной недели планирую провести общественное обсуждение на базе одного из театров. Предложим высказать свои пожелания в рамках проекта творческим коллективам, представителям исполнительной власти, общественности. На основе мнений профессионального сообщества и жителей, сформируем план первоочередных действий по реализации проекта в крае.
"Театры детям" - проект, направленный на укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров, создание условий для качественного обновления их репертуара, популяризацию новых детских постановок в регионах, поддержку реализации детских гастрольных проектов, всероссийских детских театральных фестивалей.
Партийный проект принят к реализации на 2017-2019 гг и объединяет 198 детских и кукольных театров в России.
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