В проект "Единой России" вошли два алтайских театра

Наталья Кувшинова,

депутат Государственной думы, координатор проекта в регионе:

Высказанную на партийном Форуме весной этого года идею поддержки детских театров получилось вывести на уровень Государственной думы и Правительства РФ. И в скором времени денежные средства будут перечислены субъектам. На мой взгляд, "Театры - детям" - это правильный и очень своевременный федеральный проект. После принятия проектов "Местный дом культуры" и "Театры малых городов" работа над новым направлением говорит о том, что сфера культуры остается в приоритете работы партии. На сегодняшний день только помощь от государства позволит провести ремонт, обновить материально-техническую базу и подготовить новые постановки, так как доходы от продажи билетов не столь велики. Нам нужно стремиться к тому, чтобы поход в театр был самым настоящим праздником для юного зрителя - проектная деятельность, направленная на детскую аудиторию, всегда требует особого внимания.

По ее словам, финансовую помощь в этом году получат два театра – Молодежный театр Алтая и театр кукол "Сказка". Предполагается, что субсидия будет направлена на модернизацию материально-технической базы театров.

Наталья Кувшинова,

депутат Государственной думы, координатор проекта в регионе:

В первых числах ноября в рамках региональной недели планирую провести общественное обсуждение на базе одного из театров. Предложим высказать свои пожелания в рамках проекта творческим коллективам, представителям исполнительной власти, общественности. На основе мнений профессионального сообщества и жителей, сформируем план первоочередных действий по реализации проекта в крае.

"Театры детям" - проект, направленный на укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров, создание условий для качественного обновления их репертуара, популяризацию новых детских постановок в регионах, поддержку реализации детских гастрольных проектов, всероссийских детских театральных фестивалей.

Партийный проект принят к реализации на 2017-2019 гг и объединяет 198 детских и кукольных театров в России.