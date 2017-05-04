В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой во всем мире

В работе мессенджера произошел глобальный сбой.

Первыми тревогу в соцсетях забили жители Москвы и Московской области, которые не смогли получить доступ к приложению. Впоследствии выяснилось, что мессенджер оказался вне доступа у миллионов пользователей по всему миру, передает "Рен-ТВ".

Из-за недоступности WhatsApp многие временно перешли на Twitter. После 23.00 московского времени мессенджер частично восстановил свою работу, пишет ura.ru. В чем причина глобального сбоя — пока неизвестно.

Справка

WhatsApp - бесплатный сервис, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и поддерживающий голосовую связь. По собственным оценкам WhatsApp, ежемесячная аудитория сервиса превышает 1 млрд человек. В феврале 2014 года WhatsApp был приобретен американской компанией Facebook примерно за $20 млрд, сообщает ТАСС.