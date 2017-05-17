В районе Бермудского треугольника исчез самолет

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Сегодня, 07:50.
Происшествия

Частный самолет MU-2B с четырьмя людьми на борту пропал с экранов радаров на пути из Пуэрто-Рико во Флориду, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Рейтер". Происшествие произошло в районе Бермудского треугольника.  

Вода. Море. Океан.
Вода. Море. Океан. Фото: открытые источники (CC0).

На борту воздушного судна находились двое детей в возрасте четырёх и десяти лет, их мать Дженнифер Блумин и друг семьи, бизнесмен Натан Ульрих.

В момент исчезновения самолет был на высоте более семи тысяч метров. Сейчас береговая охрана США ищет воздушное судно рядом с одним из Багамских островов.

Как сообщает РИА Новости, район между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико известен как "Бермудский треугольник". Там часто при странных обстоятельствах исчезают корабли и воздушные суда.

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