В районе Бермудского треугольника исчез самолет

На борту воздушного судна находились двое детей в возрасте четырёх и десяти лет, их мать Дженнифер Блумин и друг семьи, бизнесмен Натан Ульрих.

В момент исчезновения самолет был на высоте более семи тысяч метров. Сейчас береговая охрана США ищет воздушное судно рядом с одним из Багамских островов.

Как сообщает РИА Новости, район между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико известен как "Бермудский треугольник". Там часто при странных обстоятельствах исчезают корабли и воздушные суда.