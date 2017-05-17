В районе Бермудского треугольника исчез самолет

Частный самолет MU-2B с четырьмя людьми на борту пропал с экранов радаров на пути из Пуэрто-Рико во Флориду, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Рейтер". Происшествие произошло в районе Бермудского треугольника.
На борту воздушного судна находились двое детей в возрасте четырёх и десяти лет, их мать Дженнифер Блумин и друг семьи, бизнесмен Натан Ульрих.
В момент исчезновения самолет был на высоте более семи тысяч метров. Сейчас береговая охрана США ищет воздушное судно рядом с одним из Багамских островов.
Как сообщает РИА Новости, район между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико известен как "Бермудский треугольник". Там часто при странных обстоятельствах исчезают корабли и воздушные суда.
- Фотофакт. На орбиту Земли вывели спутник для обеспечения авиапассажиров Wi-Fi
- Двигатель аварийно севшего Boeing в Братске не подлежит восстановлению
- Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали за завышение цен на билеты в Горный Алтай
- Пассажиры Boeing, аварийно севшего в Братске, всю ночь провели в самолете
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.