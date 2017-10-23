В редакции "Эха Москвы" ранили ножом журналистку Татьяну Фельгенгауэр

В Москве на Новом Арбате вооруженный ножом мужчина ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы", где ранил в шею ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Журналистка госпитализирована, пишет Meduza.io.
Главред "Эха" Алексей Венедиктов рассказал, что нападавшего задержала охрана радиостанции. В редакции работают полицейские.
Ведущую Татьяну Фельгенгауэр ворвавшийся на Эхо мужчина. Ударил ножом в шею. Мужчина задержан.Татьяна госпитализирована.Ей поставлен катетер— Алексей Венедиктов (@aavst) 23 октября 2017 г.
Телеграм-канал "Мэш" уточняет, что на редакцию радиостанции напали два человека На проходной они брызнули в лицо охраннику, после чего на лифте поднялись в редакцию и набросились на ведущую.
По данным источника РИА "Новости", одним из мотивов нападения правоохранители рассматривают личный конфликт. А вот издание Republic, ссылаясь на свой контакт в полиции, передает, что задержанный во время допроса "отвечал неадекватно", его должны проверить психиатры.
Справка
Татьяна Фельгенгауэр работает на радиостанции "Эхо Москвы" с 2005 года. В настоящее время она является заместителем главного редактора. Ведет две программы: "Особое мнение" и "Разворот".
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