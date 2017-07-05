На Алтае пьяный мужчина ударил отчима ножом в сердце

В вечернее время между родственниками произошел спор, в котором выясняли пропажу телефона. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Пасынок ударил кухонным ножом в грудь отчиму.

Оставшиеся родственники вызвали скорую помощь, но пострадавший скончался в больнице на следующий день от ранения сердца.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Расследование продолжается.