На Алтае пьяный мужчина ударил отчима ножом в сердце

СУ СКР по Республике Алтай расследует убийство в Кош-Агачского районе. 3 июля между безработным жителем села Кокоря и его отчимом возник конфликт. Последний пострадал от ножевого ранения в грудь.
В вечернее время между родственниками произошел спор, в котором выясняли пропажу телефона. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Пасынок ударил кухонным ножом в грудь отчиму.
Оставшиеся родственники вызвали скорую помощь, но пострадавший скончался в больнице на следующий день от ранения сердца.
Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Расследование продолжается.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.