В Республике Алтай женщина заразилась клещевым энцефалитом, выпив козье молоко

Хозяйка трёх коз регулярно пила козье молоко и ела творог из него. Женщина считала, что это "полезный для здоровья продукт". Однако специалисты Роспотребнадзора напоминают, что весной и летом дико пасущихся животных кусают до 30 клещей в сутки. Из-за этого есть риск, что вирус клещевого энцефалита попадёт в организм животного.

В прошлом году на территории Республики Алтай зарегистрировали два случая клещевого энцефалита из-за козьего молока. Молоко коз с вирусом употребляли 13 человек, два из них заболели. Они перенесли тяжелые формы заболевания и прошли через реанимационное отделение больницы.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, молоко коз и коров в летний период необходимо кипятить.