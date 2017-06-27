В Республике Алтай женщина заразилась клещевым энцефалитом, выпив козье молоко

Жительница Республики Алтай заразилась клещевым энцефалитом из-за того, что пила сырое козье молоко. Об этом сообщает сайт "Новости Горного Алтая".
Хозяйка трёх коз регулярно пила козье молоко и ела творог из него. Женщина считала, что это "полезный для здоровья продукт". Однако специалисты Роспотребнадзора напоминают, что весной и летом дико пасущихся животных кусают до 30 клещей в сутки. Из-за этого есть риск, что вирус клещевого энцефалита попадёт в организм животного.
В прошлом году на территории Республики Алтай зарегистрировали два случая клещевого энцефалита из-за козьего молока. Молоко коз с вирусом употребляли 13 человек, два из них заболели. Они перенесли тяжелые формы заболевания и прошли через реанимационное отделение больницы.
Специалисты Роспотребнадзора напоминают, молоко коз и коров в летний период необходимо кипятить.
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