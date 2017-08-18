В результате ДТП в Таиланде погибли двое россиян

Трагедия произошла накануне в провинции Сураттхани, расположенной на юге страны. Автомобиль, в котором ехали россияне, врезался в пикап на нерегулируемом перекрестке. "Мы получили сообщение от правоохранительных органов о двух погибших россиянах", — рассказал заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.

Полицейские устанавливают причину ДТП, пишет "РГ".