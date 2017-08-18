В результате ДТП в Таиланде погибли двое россиян

Двое граждан России погибли в результате ДТП в Таиланде, сообщает ТАСС.
Трагедия произошла накануне в провинции Сураттхани, расположенной на юге страны. Автомобиль, в котором ехали россияне, врезался в пикап на нерегулируемом перекрестке. "Мы получили сообщение от правоохранительных органов о двух погибших россиянах", — рассказал заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.
Полицейские устанавливают причину ДТП, пишет "РГ".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.