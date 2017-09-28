В Росгвардии рассказали, зачем приобретают хрустальные погоны

Вручение символических погон — давняя воинская традиция, которой придерживается и Росгвардия. "Такие относительно недорогие в денежном эквиваленте подарки бесценны как поощрение и часто становятся семейными реликвиями, передающимися по наследству сыновьям и внукам", — пояснили в ведомстве, пишет bfm.ru.

Ранее сообщалось, что Росгвардия объявила тендер на закупку 104 пар генерал-майорских, генерал-лейтенантских и генерал-полковничьих погон из хрусталя. Закупочная стоимость каждой пары хрустальных погон — 5,6 тыс. рублей, а общая сумма заказа — более 500 тысяч рублей.