В России часть чартерных рейсов заменят регулярными

Среди обсуждаемых мер по нормализации перевозок — усиление контроля за формированием авиакомпаниями чартерных программ полетов и их фактическим исполнением, а также повышение эффективности санкций к авиакомпаниям, срывающим своевременные вылеты.

В частности, новые системные меры будут направлены на то, чтобы не допустить создания условий для задержек и отмен рейсов, выполняющихся по заказам туроператоров. Реакция авиарегулятора и будет более жесткой, а наказание перевозчиков, допустивших сбой — неотвратимым. Также планируется доработать механизм аннулирования допусков авиакомпаний к выполнению международных чартерных рейсов.

При этом пока неясно, как будет реализовываться такая мера, как перевод рейсов из разряда чартерных в регулярные — количество назначенных регулярных перевозчиков между странами лимитировано. В Минтруда и Росавиации пока не раскрывают подробностей прорабатываемых мер, пишет ura.ru.