В России часть чартерных рейсов заменят регулярными

Часть рейсов могут заменить регулярным авиасообщением, чтобы решить проблему постоянных срывов чартеров на популярные курорты и в места отдыха россиян. Это может произойти уже в 2018 году, пишут "Известия".
Среди обсуждаемых мер по нормализации перевозок — усиление контроля за формированием авиакомпаниями чартерных программ полетов и их фактическим исполнением, а также повышение эффективности санкций к авиакомпаниям, срывающим своевременные вылеты.
В частности, новые системные меры будут направлены на то, чтобы не допустить создания условий для задержек и отмен рейсов, выполняющихся по заказам туроператоров. Реакция авиарегулятора и будет более жесткой, а наказание перевозчиков, допустивших сбой — неотвратимым. Также планируется доработать механизм аннулирования допусков авиакомпаний к выполнению международных чартерных рейсов.
При этом пока неясно, как будет реализовываться такая мера, как перевод рейсов из разряда чартерных в регулярные — количество назначенных регулярных перевозчиков между странами лимитировано. В Минтруда и Росавиации пока не раскрывают подробностей прорабатываемых мер, пишет ura.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.