В России две недели подряд держится нулевая инфляция

С начала года рост потребительских цен составил 1,7%, а с начала сентября цены снизились на 0,1%, говорится в материалах Росстата. Для сравнения: в целом за сентябрь 2016 года инфляция составила 0,2%, а с начала 2016 года — 4,1%.

В сопоставимом периоде прошедшего года (с 13 по 19 сентября 2016 года) статистическое ведомство фиксировало инфляцию в 0,1%. Таким образом в годовом выражении инфляция в России на 18 сентября замедлилась до 3,1%.

По данным статистического ведомства, за прошедшую неделю куриные яйца стали дороже на 0,8%, сливочное масло, молоко, сметана, рис и пшено — на 0,2-0,3%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 2,1%, на гречневую крупу — на 1%, на подсолнечное масло — на 0,3%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,6%, в том числе на картофель, белокочанную капусту, лук и морковь — 2,7-4,6%, на яблоки — 1,9%. В то же время огурцы и помидоры стали дороже на 2,1% и 1,6% соответственно.

Цены на бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%, пишет bfm.ru.