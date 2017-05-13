В России хакеры атаковали компьютеры Следственного комитета и МВД

Массовая, потому что имеется возможность понимать, какие конкретно компьютеры заразил этот вирус. Она, на самом деле, массовая каждый день. Мы каждый день делаем выезды на места разборки преступлений в разных странах, и этот вирус-шифровальщик — это вторая тема, связанная с получением денег с интернет-банкинга, и это каждый день массово, и мы физически не успеваем делать некие выезды на инциденты в разных странах. Это массово несколько лет.

Данные шифруются на каждом компьютере в идеальной криптографии, чтобы к ним получить доступ, нужно заплатить выкуп злоумышленнику. Он может составлять несколько тысяч долларов. Рекордные суммы — около 200-300 тысяч долларов за расшифровку информации. Если у пользователя нет резервной копии, то ему приходится платить. ФБР официально признало, что, если пользователю нужен быстрый доступ к информации, то ему рекомендуется заплатить деньги злоумышленнику. Эти типы вирусов очень быстро обновляются, они пропускаются антивирусными средствами защиты и шифровальщиками любого компьютера, потому что, начиная от студента, кончая компанией, у которой есть почтовый файловый сервер, либо компьютер любого важного сотрудника, на нем есть данные файлы.

Резюме следующее: любому человеку нужно знать о том, как этот вирус доставляется на компьютер, и о том, что не помогают антивирусы. Нужно делать резервные копии. Таких вирусов будет с каждым годом, конечно же, больше.