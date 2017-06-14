В России хотят разрешить продавать спиртное рядом со школами

В Минпромторге страны родилась идея приблизить магазины, продающие алкоголь, к образовательным, медицинским и спортивным учреждениям.
Сегодня в России действует норма, что расстояние между торговой точкой с алкоголем и соцучреждением устанавливается властями регионов. В некоторых из них такой радиус установлен в 1 км Минпромторг предлагает ограничить эти радиусы 20–50 м "от дверей до дверей". Так, в проекте постановления министерства, расстояние от магазина со спиртным до детского сада или школы не должно быть меньше 50 м.
"Излишние ограничения лишь губят легальный бизнес и открывают дорогу нелегальному. Какими бы ни были размеры прилегающих территорий, полностью исключить визуальное восприятие алкоголя детьми невозможно", — заявили "Известиям" в пресс-службе Минпромторга.
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