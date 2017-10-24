В России хотят ввести большие штрафы за сдачу жилья нелегальным мигрантам

МВД просит депутатов Госдумы поднять штрафы за оказание услуг нелегальным мигрантам, пишут "Известия". В думе намерены поддержать идею.
По проекту министерства, тем гражданам, кто предоставляет нелегалам жилье или транспорт, а также оказывает иные услуги, придется заплатить штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей (в настоящее время он не превышает 4 тыс. рублей). Должностным лицам будет грозить взыскание от 30 тыс. до 50 тыс рублей (сейчас 25–30 тыс. рублей), штрафы для компаний составят 400–500 тыс. рублей (сейчас 200–300 тыс. рублей). Изменения предлагается внести в ст. 18.9 КоАП "Нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства".
24 октября комитет Госдумы по гостроительству и законодательству рассмотрит этот законопроект на своем заседании. Представители думских фракций сообщили изданию, что намерены поддержать эту идею.
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