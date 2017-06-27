В России любители футбола и водители теперь тоже могут покупать алкоголь

В России в официальную силу вступил приказ о том, что алкогольные напитки можно покупать не только по паспорту, но и по водительскому удостоверению или паспорту болельщика. Документ был разработан в министерстве промышленности и торговли России и уже опубликован на официальном сайте, сообщают Ведомости.
Поводом расширить список документов стала юридическая коллизия. Дело в том, что аналогичный перечень документов для покупки сигарет включает водительские права. Получалось так, что продавать товары с одинаковым возрастным цензом можно по разному набору документов.
Раньше в перечне документов, по которым можно было подтвердить совершеннолетие было 12 пунктов: паспорт гражданина России, загранпаспорт, вид на жительство, удостоверение беженца, временное удостоверение личности и т. п.
Если с водительскими правами все понятно, то с удостоверением и персонифицированной картой зрителя (она же - карта болельщика, Fan ID) могут возникнуть сложности. По приказу минпромторга, право подтвердить совершеннолетие с помощью карты болельщика можно будет у покупателя только до 31 декабря 2018 г.
Инициатором добавления в перечень паспорта болельщика стала пивоваренная компания "Сан ИнБев", официальный спонсор Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу.
Справка
Паспорт болельщика – документ, который получают зрители для доступа на стадионы в дни матчей Кубка конфедераций 2017 г. и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г., а иностранцы - в том числе для въезда в Россию.
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