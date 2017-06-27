В России любители футбола и водители теперь тоже могут покупать алкоголь

Поводом расширить список документов стала юридическая коллизия. Дело в том, что аналогичный перечень документов для покупки сигарет включает водительские права. Получалось так, что продавать товары с одинаковым возрастным цензом можно по разному набору документов.

Раньше в перечне документов, по которым можно было подтвердить совершеннолетие было 12 пунктов: паспорт гражданина России, загранпаспорт, вид на жительство, удостоверение беженца, временное удостоверение личности и т. п.

Если с водительскими правами все понятно, то с удостоверением и персонифицированной картой зрителя (она же - карта болельщика, Fan ID) могут возникнуть сложности. По приказу минпромторга, право подтвердить совершеннолетие с помощью карты болельщика можно будет у покупателя только до 31 декабря 2018 г.

Инициатором добавления в перечень паспорта болельщика стала пивоваренная компания "Сан ИнБев", официальный спонсор Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу.

Справка

Паспорт болельщика – документ, который получают зрители для доступа на стадионы в дни матчей Кубка конфедераций 2017 г. и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г., а иностранцы - в том числе для въезда в Россию.