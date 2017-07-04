В России миллиардеры за полгода обеднели на $74 миллиона

Согласно рейтингу, основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов за полгода потерял $1,11 миллиарда, его состояние — $15,8 млрд. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон стал беднее на $1,5 миллиард, теперь его состояние оценивается в $15,8 миллиардов. Президент "Норильского никеля" Владимир Потанин за полгода потерял $1,08 миллиарда долларов, с состоянием в $15,5.

Владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин обладает $14,1 млрд и за полгода он заработал еще $1,03 млрд. Основатель USM Holdings Алишер Усманов за полгода разбогател на $1,05 млрд, теперь его состояние оценивается в $14 млрд.

Всего в списке богатейший людей 26 представителей России. Первое место в общем рейтинге занимает обладатель $89,2 млрд Билл Гейтс. Он с начала года разбогател на $6,83 миллиарда.