В России могут ограничить ввоз фруктов из Сербии

По словам специалистов ведомства, местные нектарины, сливы и персики заражены восточной плодожоркой.

По данным Россельхознадзора, с августа по сентябрь 2017 года было выявлено 12 случаев, когда в партиях сербских фруктов обнаружили зараженные плоды.

Если некачественные фрукты будут продолжать ввозиться в страну, служба примет соответствующие меры, сообщают "Известия".