В России могут ограничить ввоз фруктов из Сербии

Россельхознадзор может ввести ограничение на ввоз фруктов из Сербии.
По словам специалистов ведомства, местные нектарины, сливы и персики заражены восточной плодожоркой.
По данным Россельхознадзора, с августа по сентябрь 2017 года было выявлено 12 случаев, когда в партиях сербских фруктов обнаружили зараженные плоды.
Если некачественные фрукты будут продолжать ввозиться в страну, служба примет соответствующие меры, сообщают "Известия".
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