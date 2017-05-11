В России могут ввести продуктовые карточки

Основные принципы, судя по всему, не изменились. Минпромторг планирует, что неимущим гражданам будут начислять специальные баллы на карточки "Мир". На эти баллы можно будет купить продукты российского производства, скорее всего, овощи, мясо, рыбу. Свежие и скоропортящиеся. Никаких круп, консервов и, разумеется, сигарет и алкоголя. Оплатит все это бюджет. Но пока неизвестно, кто будет получать помощь, по каким критериям ее будут выделять.

Андрей Нечаев,

бывший министр экономики:

Я думаю, что на эти талоны нужно будет, хотя это, конечно, унизительно, ввести заявительный характер. То есть не автоматически человек будет их получать, а подав соответствующее заявление. С пропагандистской точки зрения, конечно, эта мера выглядит весьма ущербно и унизительно с учетом того пропагандистского потока, что экономика России вышла из кризиса. Но если мы все-таки думаем не о пропаганде, а о людях, то это мера вполне нормальная и дееспособная.

Сторонники программы обычно ссылаются на США: вроде крупнейшая экономика мира, а тоже использует продуктовые карточки. Более того, продовольственную помощь получают более 40 миллионов американцев, то есть каждый седьмой житель. У нас планируется выдавать продукты на 1400 рублей в месяц (24 доллара по курсу). У американцев по программе Food-Stamps на человека — 126 долларов. Но самое забавное, что противники карточек тоже ссылаются на США. Так как доброе дело обросло коррупцией и мошенничеством. Жители скрывают доходы, чтобы получать помощь, вступают в сговор с продавцами и обналичивают талоны. В Америке на них тоже нельзя купить алкоголь. Неимущие берут по карточкам провизию, а спиртное покупают на освободившиеся средства. Имеют право. Только пользы получается немного. Вообще, внедряя такую программу, нужно быть очень бдительным.

Критики отмечали, что особую выгоду от программы могут получить торговые сети. Ведь вряд ли баллы с карточки "Мир" смогут списать на обычном региональном рынке, там, где весы с гирьками. Очень важно, смогут ли граждане получить обычные продукты с полки магазина, или же для них будут выставлять товары отдельно. Тогда, вполне вероятно, встанет очень неприятный вопрос о качестве.

Есть предположение, что граждане найдут способ обналичить баллы. Первое, что приходит в голову, — получить пару кило помидоров и продать за углом. Но вполне вероятно, что программа поддержит аграриев. И, конечно, кому-то из нуждающихся она действительно поможет, пишет bfm.ru.