В России началась массовая проверка качества хлеба

Оно пройдет по трем направлениям: на соответствие обязательным показателям безопасности, ГОСТам и повышенным стандартам Роскачества.

Хлеб проверят на наличие пестицидов, фосфатов, следов картофельной болезни, а также, какие искусственные добавки и заменители применялись при производстве продукта. Исследование позволит выявить использование низкокачественного сырья и добавление фуражной пшеницы.

Сообщается, что всероссийское исследование качества позволит оценить специфику рынка для каждого российского региона и наметить векторы развития отрасли, пишет bfm.ru.

Факт

За последние 10 лет потребление хлеба сократилось на четверть — с 66 до 49 кг на человека в год.