В России началась массовая проверка качества хлеба

Министерство промышленности и торговли России и Роскачество запустили проект всероссийского исследования качества хлеба, сообщает ТАСС.
Оно пройдет по трем направлениям: на соответствие обязательным показателям безопасности, ГОСТам и повышенным стандартам Роскачества.
Хлеб проверят на наличие пестицидов, фосфатов, следов картофельной болезни, а также, какие искусственные добавки и заменители применялись при производстве продукта. Исследование позволит выявить использование низкокачественного сырья и добавление фуражной пшеницы.
Сообщается, что всероссийское исследование качества позволит оценить специфику рынка для каждого российского региона и наметить векторы развития отрасли, пишет bfm.ru.
Факт
За последние 10 лет потребление хлеба сократилось на четверть — с 66 до 49 кг на человека в год.
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