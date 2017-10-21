В России опять запретили продавать спиртосодержащий "Боярышник"

Постановление Роспотребнадзора обязало юридические лица и индивидуальных предпринимателей приостановить на срок 180 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. Также приостановлена торговля спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами.

Продажу непищевой продукции с содержанием алкоголя выше 25 градусов запретили по поручению премьер-министр РФ Дмитрия Медведева. Причиной стало массовое отравление людей с летальным исходом в Иркутской области концентратом для ванн "Боярышник". В нем вместо этилового содержался метиловый спирт. Исключение было сделано лишь для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей. Соответствующий запрет вступил в силу 26 декабря 2016. Он истек 9 октября 2017 года.





