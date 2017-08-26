В России ощутимо подорожала мобильная связь

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа российских мобильных операторов в августе составила 268 рублей. Это на 15% больше, чем в октябре2016 года. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на отчет аналитического агентства Content Review.
Такую динамику стоимости мобильной связи в агентстве объясняют значительным ростом затрат операторов на строительство сетей. Сказалось и противостояние с Федеральной антимонопольной службой по вопросу отмены внутрироссийского роуминга. Ряд операторов стали готовиться к возможной отмене услуги заранее, компенсируя это ростом стоимости пакетов в целом.
В предыдущие годы рост стоимости тарифов был существенно меньше: например, в 2015 году он составлял до 5%.
Также агентство рассчитало индекс доступности мобильной связи. Для этого сопоставлялись средняя зарплата и средняя стоимость услуг связи в регионе. В основном за основу брались тарифы крупнейших сотовых операторов. Чем ниже индекс - тем доступнее людям сотовая связь, поясняют в агентстве. Сибирский федеральный округ оказался на пятом из восьми по этому показателю.
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