В России ощутимо подорожала мобильная связь

Такую динамику стоимости мобильной связи в агентстве объясняют значительным ростом затрат операторов на строительство сетей. Сказалось и противостояние с Федеральной антимонопольной службой по вопросу отмены внутрироссийского роуминга. Ряд операторов стали готовиться к возможной отмене услуги заранее, компенсируя это ростом стоимости пакетов в целом.

В предыдущие годы рост стоимости тарифов был существенно меньше: например, в 2015 году он составлял до 5%.

Также агентство рассчитало индекс доступности мобильной связи. Для этого сопоставлялись средняя зарплата и средняя стоимость услуг связи в регионе. В основном за основу брались тарифы крупнейших сотовых операторов. Чем ниже индекс - тем доступнее людям сотовая связь, поясняют в агентстве. Сибирский федеральный округ оказался на пятом из восьми по этому показателю.