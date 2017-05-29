В России отложили пенсионную реформу

Правительство заморозило обсуждение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК). Концепция разработана Минфином и Центробанком для перезапуска накопительной пенсии, сообщил "Известиям" федеральный чиновник.
Публичное обсуждение концепции начнется только после политического решения о реформе пенсионной системы в целом, которое не появится раньше президентских выборов. ИПК может заработать лишь в 2020 году, а предложенная модель претерпит существенные изменения, уверены источники издания.
Концепция призвана перезапустить систему накопительной пенсии, которая в последние несколько лет из-за серии мораториев потеряла смысл. По задумке авторов идеи, работодатели после запуска ИПК будут автоматически отчислять 1–6% от зарплаты каждого сотрудника в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) на его личный счет. При этом эти деньги нельзя будет изъять — юридически они будут собственностью гражданина.
По словам источника "Известий", концепция ИПК зависла в правительстве до тех пор, пока не будет принято политическое решение о начале обсуждения изменений в пенсионной системе в целом.
Концепция ИПК внесена в правительство с разногласиями, которые усложняют прохождение инициативы.
Официально в пресс-службе Минфина изданию сообщили, что "срок введения концепции ИПК пока не изменился" — 2019 год.
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