В России ожидают рекордный урожай гречки

В этом году аграрии сделали ставку именно на гречиху, потому что она популярна среди россиян и выгодна как экспортный товар. Рост урожая связан также с увеличением посевных площадей в этом сезоне.

В связи с этой тенденцией, специалисты прогнозируют снижение цен на гречку. По их словам, к концу года стоимость одного килограмма может составить в среднем 40-45 рублей. Однако былых цен, 25 рублей за гречку, уже не будет, говорят маркетологи.

За год россияне в среднем потребляют до 850 тыс. тонн гречки.