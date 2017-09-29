В России ожидают рекордный урожай гречки

В 2017 году урожай гречихи, по оценкам экспертов, достигнет 1,7 млн тонн, и российские аграрии поставят рекорд, пишут "Известия"
В этом году аграрии сделали ставку именно на гречиху, потому что она популярна среди россиян и выгодна как экспортный товар. Рост урожая связан также с увеличением посевных площадей в этом сезоне.
В связи с этой тенденцией, специалисты прогнозируют снижение цен на гречку. По их словам, к концу года стоимость одного килограмма может составить в среднем 40-45 рублей. Однако былых цен, 25 рублей за гречку, уже не будет, говорят маркетологи.
За год россияне в среднем потребляют до 850 тыс. тонн гречки.
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