В России пенсии к 2030 году составят четверть зарплаты

В настоящее время коэффициент замещения пенсии, который рассчитывается из соотношения средней пенсии и средней зарплаты, составляет 33,7%. При этом средняя зарплата в России в 2016 году, по данным Росстата, равнялась 36 746 рублям, а средняя пенсия — 12 391 рублю.

Директор НИФИ Владимир Назаров в интервью изданию высказал мнение, что удержать коэффициент на нынешнем уровне помогут структурные реформы и повышение пенсионного возраста. По его словам, если отложить выход на пенсию на пять лет, размер выплат увеличится в 1,5 раза. Назаров отметил, что особенно выгодно откладывать получение пенсии женщинам, которые в среднем живут дольше мужчин и дольше будут получать повышенную пенсию. Сейчас, по его данным, в России работает половина пенсионеров до 60 лет, а, в целом, работают около 30% пенсионеров.

Член совета директоров НПФ "Согласие" Андрей Неверов напомнил, что в европейских странах коэффициент замещения достигает 60%. "Одной лишь реформы в пенсионной сфере, а именно в пенсионном законодательстве, для увеличения значения этого показателя будет недостаточно, — сказал он. — Работа по увеличению данного показателя, поскольку формируется он из двух составляющих — средней пенсии и средней заработной платы, должна вестись планомерно с обеих сторон. То есть изменения должны коснуться и рынка труда".

По мнению Неверова, необходимо как минимум ужесточить меры борьбы с "серыми" зарплатами, пишет polit.ru.