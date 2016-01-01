В России планируют отменить регулирование цен на детское питание

В ведомстве разработали проект постановления правительства, по которому регионы лишаются права устанавливать торговые наценки на детское питание, сообщили в министерстве. Документ уже согласовали, и после утверждения в Минюсте он будет внесен в правительство. Скорее всего, это произойдет в начале 2017 года.

В Минсельхозе опасаются, что если не отменить ограничение наценок, то возможно резкое сокращение ассортимента детского питания в регионах, где зафиксированы максимальные надбавки.

Регулирование торговых надбавок фактически не оказывает статистически значимого влияния на цену детского питания, а в ряде регионов, где регулирования нет, оно стоит даже дешевле, пояснила помощник главы Минэкономики Елена Лашкина. По мнению министерства, регулирование надбавок на детское питание может привести к росту цен на другие товары за счет переноса издержек сетей и перераспределения торговой наценки.

"Прежде всего это коснется наиболее дешевых, а также наименее оборачиваемых товарных позиций, например специализированных продуктов, предназначенных для кормления детей раннего возраста с различными отклонениями по здоровью",— пояснили в министерстве. Там же прогнозируют, что сжатие каналов продаж может дойти до исключения детского питания из ассортимента в отдельных форматах торговли, что приведет к сокращению объема продаж до 35%.

Региональные власти считают, что отпускать наценки на детское питание рискованно. По их мнению, в результате отказа от регулирования оно может подорожать и оказаться недоступным для малообеспеченных граждан.