В России планируют отменить регулирование цен на детское питание

Минсельхоз хочет в 2017 году отказаться от регулирования торговых наценок на детское питание, пишет "Коммерсантъ".
В ведомстве разработали проект постановления правительства, по которому регионы лишаются права устанавливать торговые наценки на детское питание, сообщили в министерстве. Документ уже согласовали, и после утверждения в Минюсте он будет внесен в правительство. Скорее всего, это произойдет в начале 2017 года.
В Минсельхозе опасаются, что если не отменить ограничение наценок, то возможно резкое сокращение ассортимента детского питания в регионах, где зафиксированы максимальные надбавки.
Регулирование торговых надбавок фактически не оказывает статистически значимого влияния на цену детского питания, а в ряде регионов, где регулирования нет, оно стоит даже дешевле, пояснила помощник главы Минэкономики Елена Лашкина. По мнению министерства, регулирование надбавок на детское питание может привести к росту цен на другие товары за счет переноса издержек сетей и перераспределения торговой наценки.
"Прежде всего это коснется наиболее дешевых, а также наименее оборачиваемых товарных позиций, например специализированных продуктов, предназначенных для кормления детей раннего возраста с различными отклонениями по здоровью",— пояснили в министерстве. Там же прогнозируют, что сжатие каналов продаж может дойти до исключения детского питания из ассортимента в отдельных форматах торговли, что приведет к сокращению объема продаж до 35%.
Региональные власти считают, что отпускать наценки на детское питание рискованно. По их мнению, в результате отказа от регулирования оно может подорожать и оказаться недоступным для малообеспеченных граждан.
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