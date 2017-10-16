В России подорожал минимальный набор продуктов

Минимальный набор продуктов питания в сентябре в России подорожал всего на 1,1%. Его стоимость составляет чуть больше 3729 рублей. В августе рост по отношению к началу года достигал 4,1%, сообщают "Известия".
В Министерстве экономического развития пояснили, что на динамику стоимости продуктового минимума оказывает влияние рост производства продукции животноводства — свинины, птицы и яиц. Снижение показателя в сентября вызвано удешевлением плодоовощной продукции.
Эксперты прогнозируют, что сезонная дефляция закончится в середине октября. И тогда может подорожает молоко и овощи.
В минимальный набор продуктов питания входит 33 наименования. Среди них мясо, рыба, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, яблоки, крупы, чай, сладости, сахар и соль.
Ранее сообщалось, что в феврале минимальный набор продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России составил чуть больше 3726 рубля.
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