В России поликлиники будут работать на новой схеме

Эти результаты должны быть достигнуты за счет внедрения принципов "бережливого производства". Так, планируется перераспределить нагрузку между врачом и средним медперсоналом, оптимизировать "логистику пациентов" и перейти на электронный документооборот.

Посетителям поликлиник будут созданы комфортные условия во время ожидания, а диспансеризацию и профосмотры организуют на принципах "непрерывного потока пациентов с нормативом времени на прием одного человека".

В результате реформы должны повыситься качество медицинских услуг и удовлетворенность пациентов работой поликлиник.

Проект рассчитан на шесть лет, до апреля 2023 года включительно. В 2018–2019 годах будет тестовый период, когда по новой модели будут работать 155 и 195 медицинских организаций соответственно. Планируется, что к 2022 году на новую схему оказания медпомощи перейдут не менее четырех тысяч поликлиник.

Также к 2018 году в половине поликлиник должны отладить меры реагирования на отклонения от сроков ожидания помощи, которые установлены программой государственных гарантий; в 2020 году – в 75%, в 2022 году – 95%. Для этого будет создана автоматизированная система мониторинга доступности первичной медпомощи, которая позволит контролировать оперативность записи к специалисту и время ожидания при посещении медицинской организации, пишет polit.ru.