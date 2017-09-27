В России поменяют градус слабоалкогольных напитков

В случае если новый ГОСТ будет принят Росстандартом, ему будут обязаны подчиняться все производители подобных напитков.

В новом стандарте предлагается также запретить искусственный подсластитель и ограничить использование ортофосфорной кислоты. Более того, проект предполагает размещение на таре надписи, предупреждающей о вреде потребления алкоголя.

Специалисты уверены, что пониженная крепость коктейлей позволит сократить пагубные последствия среди наиболее активных потребителей этого напитка, женщин и молодежи.